День на Донбассе: боевики дважды обстреляли украинских защитников

Вследствие обстрелов потерь среди украинских военных нет.

С начала текущих суток российско-оккупационные войска осуществили два прицельных обстрела украинских позиций.

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Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

Отмечается, что на приморском участке в 02.40 от оккупированной Ужовки противник начал обстрел из гранатометов и стрелкового оружия позиций украинских защитников Водяного. В течение 25 минут защитники Украины адекватно принудили оккупантов к прекращению огня.

Позже, в 10:40, оккупанты начали минометный обстрел и вели огонь по украинским защитникам Золотого-4 из крупнокалиберных пулеметов. В частности, в течение 20 минут оккупанты выпустили 14 мин 82-го калибра.

Подразделения Объединенных сил применили в ответ дежурные огневые средства, четко выполняя обязательства по соблюдению Минских соглашений.

По имеющейся информации, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников с начала текущих суток нет.