Погибший военнослужащий был уроженцем Хмельницкой области, дома остались жена и дочь.

Сегодня ночью, 8 мая, на одной из позиций на Приазовье погиб командир десантно-штурмового отделения 79-й бригады.

Об этом сообщает пресс-служба 79 отдельной десантно-штурмовой бригады из Николаева на своей странице в Facebook.

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Старшина Коваль Владимир Валентинович погиб от тяжелого ранения в результате прицельного обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований в ходе двустороннего боя.

Погибший военнослужащий был уроженцем Хмельницкой области, дома остались жена и дочь.

Командование Десантно-штурмовых войск и командование воинской части выражают соболезнования родным и близким погибшего воина.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 7 мая, вооруженные формирования РФ 25 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения. Кроме того, один украинский боец погиб из-за обстрела 8 мая.