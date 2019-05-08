Враг усилил обстрелы на Донбассе - двое украинских военных погибли, трое ранены

На вражеские провокации подразделения ОС дали адекватный ответ, трое оккупантов были уничтожены.

За минувшие сутки, 7 мая, вооруженные формирования РФ 25 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения. Кроме того, один украинский боец погиб из-за обстрела 8 мая.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, враг 12 раз применил запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122-мм, танковые орудия и минометы калибров 120 и 82 мм. Боевики также обстреливали украинских защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. В пределах участка разведения возле Станицы Луганской Объединенные силы огонь в ответ на обстрел не открывали.

По данным разведки, 7 мая трое оккупантов были уничтожены, еще двое – ранены. Также ВСУ уничтожили две боевые машины пехоты противника и долговременное огневое сооружение.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции ОС в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", что привело к гибели украинского бойца. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются.

Ранее боевики из минометов обстреляли Троицкое, мины попали на территорию школы и церкви.