Сегодня назначат нового командующего ООС – журналист

По данным журналиста Юрия Бутусова, новым командующим ООС станет Александр Сырский.

В понедельник, 6 мая, с участием Верховного Главнокомандующего в штабе Операции Объединенных сил пройдёт назначение нового командующего ООС, которым станет генерал Александр Сырский.

Об этом на странице в Facebook пишет журналист Юрий Бутусов.

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«Сегодня с участием Верховного Главнокомандующего в штабе ООС пройдёт важное назначение - новым командующим ООС будет назначен генерал Александр Сырский. Сергей Наев командовал войсками достойно, оставил в целом хорошее впечатление у личного состава. Замена командующих - плановая, ротационная», - написал он.

Кроме того, по словам журналиста, сегодня планируется присвоить значительное число досрочных генеральских званий группе офицеров и генералов.

«2 мая указом президента руководству Госпогранслужбы было присвоено шесть досрочных генеральских званий. Ожидается, что в ВСУ будет произведён ещё более масштабный звездопад», - написал Бутусов.

Известно, что в начале 2015 Сырский занимал должность начальника штаба - первого заместителя руководителя Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

Указом президента Украины №541 от 5 декабря 2016 Сырскому Александру Станиславовичу, который на тот момент занимал должность начальника Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины, присвоено звание генерал-лейтенанта. Этим же указом звание генерал-лейтенанта было присвоено Сергею Наеву.

Как сообщал УНИАН, Сергей Наев с марта 2018 года - заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины и командир Объединенного оперативного штаба ВСУ.