Украинскую границу усилят за счет строительства 22 современных кораблей и закупки 24 вертолетов

Также он вручил государственные награды военнослужащим и сотрудникам ГПАУ.

Действующий глава государства Петр Порошенко анонсирует усиление охраны границы за счет строительства 22 современных патрульных кораблей и закупки 24 легких патрульных вертолетов в этом и последующих годах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время выступления по случаю дня пограничника в Главном центре подготовки личного состава Госпогранслужбы в Черкассах.

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Глава государства подчеркнул, что Госпогранслужба выполняет задачу не только охраны, но и обороны государственной границы.

Порошенко акцентировал внимание на наращивании морского компонента - развернуто Региональное управление Морской охраны, корабельно-катерный состав пополнен новым катером Морской охраны типа UMC-1000.

По его словам, в этом году ожидается заключение договоров на строительство 22 современных кораблей патрульного класса, поставлена задача по закупке вертолетов французского и украинского производства, в частности, в этом и следующем году будут закуплены 24 современных легких патрульных вертолета.

«На сегодняшний день в стране реализуется 18 международных проектов, касающихся совершенствования охраны границы, подготовки персонала, логистики, медицинского обеспечения, борьбы с коррупцией. Мы уверенно формируем «новое европейское лицо» пограничной службы, обеспечиваем ее способность эффективно работать по стандартам НАТО», - подчеркнул президент.

Также Порошенко вручил государственные награды военнослужащим и сотрудникам ГПСУ за значительный личный вклад в дело охраны государственной границы, защиты суверенитета и территориальной целостности Украины и по случаю дня пограничника.

Медалью «За военную службу Украине» награждена, в частности старший прапорщик, старший техник - начальник группы автоматизированных систем управления отделения связи отдела пограничной службы «Ялта» Донецкого пограничного отряда Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ Яна Адамовская.

Почетное звание «Заслуженный работник транспорта Украины» присвоено генерал-майору, начальнику авиационного управления - начальнику авиации Департамента охраны государственной границы ГПСУ Николаю Тепану.