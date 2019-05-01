Война на Донбассе: 13 обстрелов, один военный погиб

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил.

На Донбассе 30 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов.

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Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Боевики также обстреливали украинских военных из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики 11 раз обстреляли позиции Объединенных сил:

из 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Павлополь;

из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия – вблизи села Талаковка;

из гранатометов различных систем – возле населенного пункта Пески;

четыре раза из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Лебединское;

из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Опытное;

из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – возле населенного пункта Широкино;

дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – возле города Марьинка, сообщают в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики дважды обстреляли позиции военных:

из 120 мм минометов – в районе населенного пункта Троицкое;

из крупнокалиберных пулеметов – возле населенного пункта Луганское.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения. По данным разведки Объединенных сил, 30 апреля двое оккупантов были убиты, еще трое – ранены.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток": из крупнокалиберных пулеметов – возле села Лебединское, из стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Гранитное.