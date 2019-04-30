Названа цель выдачи российских паспортов жителям "ЛДНР" (видео)

Гримчак считает, что людей в ОРДЛО, которые получат паспорт РФ, нужно будет лишать украинского и заграничного паспорта, выданного в нашей стране.

Дестабилизировать ситуацию и легализовать боевиков – это цель выдачи российских паспортов на Донбассе.

Об этом в комментарии "5 каналу" заявил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.

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Говорит, в будущем Россия будет иметь основания заявить, что защищает на Востоке Украины своих граждан. Также, добавляет, наличие паспорта РФ поможет избежать уголовного преследования Украины работникам оккупационной администрации так называемых "ДНР" и "ЛНР". В отношении тех жителей оккупированных территорий, которые сейчас уже имеют возможность получить российские паспорта в двух центрах в Ростовской области, Юрий Грымчак отмечает – они рискуют лишиться гражданства Украины.

"Конституция Украины гласит, что украинец должен иметь только одно гражданство – гражданство Украины, поэтому те люди, которые будут получать или получают уже гражданство Российской Федерации, могут потерять гражданство Украины, и я думаю, что так надо будет делать – аннулировать паспорта Украины, паспорта заграничные, внутренние и так далее", – убежден Грымчак.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

В Кремле пояснили, что такое решение президент РФ принял «с целью защиты прав и свобод человека и гражданина», на основании «общепризнанных принципов и норм международного права».

27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только тех, которые живут на оккупированных территориях Донбасса.

29 апреля в городе Новошахтинск Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской области.

Сегодня, 30 апреля, в селе Покровское Неклиновского района Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Донецкой области.