Куратор "ЛДНР" прокомментировал решение Путина выдавать российские паспорта на Донбассе

Помощник Путина назвал его решение "абсолютно справедливым и неизбежным".

Помощник президента России, куратор "ЛДНР" Владислав Сурков считает решение Путина об упрощенной выдаче жителям оккупированного Донбасса российских паспортов обязанностью властей РФ перед "говорящими и думающими по-русски людьми".

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Об этом Сурков заявил российскому изданию ТАСС. "Это долг России перед говорящими и думающими по-русски людьми, которые сейчас оказались в очень тяжелой ситуации из-за "репрессивных действий киевского режима", - заявил он.

Помощник президента РФ назвал его решение "абсолютно справедливым и неизбежным".

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.