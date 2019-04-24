Куратор "ЛДНР" прокомментировал решение Путина выдавать российские паспорта на Донбассе
Помощник президента России, куратор "ЛДНР" Владислав Сурков считает решение Путина об упрощенной выдаче жителям оккупированного Донбасса российских паспортов обязанностью властей РФ перед "говорящими и думающими по-русски людьми".
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Об этом Сурков заявил российскому изданию ТАСС. "Это долг России перед говорящими и думающими по-русски людьми, которые сейчас оказались в очень тяжелой ситуации из-за "репрессивных действий киевского режима", - заявил он.
Помощник президента РФ назвал его решение "абсолютно справедливым и неизбежным".
Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.