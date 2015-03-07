Наиболее неспокойно - на Донецком, Артемовском и Иловайском направлениях - Лысенко
Боевики саботируют предусмотренный Минскими соглашениями режим прекращения огня, за последние сутки украинские военные были обстреляны 46 раз.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
«Статистика свидетельствует, что режим прекращения огня саботируется боевиками. В частности, вчера, 6 марта, позиции сил антитеррористической операции были обстреляны из разных видов оружия 46 раз. Также вчера было три столкновения между украинскими военнослужащими и врагом. К счастью, все нападения успешно отбиты, мы потерь не понесли», - сказал Лысенко.
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Он отметил, что в основном боевики осуществляют провокационные обстрелы украинских военных с использованием стрелкового оружия, гранатометов и минометов. При этом, по словам Лысенко, наиболее неспокойная ситуация наблюдается на Донецком, Артемовском и Иловайском направлениях.
«Наибольшую активность боевики проявляли недалеко от города Авдеевка. Вчера наши позиции в районе этого населенного пункта были обстреляны 10 раз. Сегодня после полуночи - три раза, в том числе в четвертом часу утра зафиксирован один обстрел вражеской артиллерией», - уточнил Лысенко.
В то же время, он подчеркнул, что основные усилия враг сосредотачивает на восстановлении боеспособности своих подразделений, перегруппировке сил и средств, а также совершенствовании системы снабжения оружия и боеприпасов.
Как сообщал УНИАН, с 00.00 15 февраля, согласно Минским договоренностям от 12 февраля, на Донбассе объявлено перемирие и режим прекращения огня.