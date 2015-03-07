Наиболее неспокойно - на Донецком, Артемовском и Иловайском направлениях - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«Статистика свидетельствует, что режим прекращения огня саботируется боевиками. В частности, вчера, 6 марта, позиции сил антитеррористической операции были обстреляны из разных видов оружия 46 раз. Также вчера было три столкновения между украинскими военнослужащими и врагом. К счастью, все нападения успешно отбиты, мы потерь не понесли», - сказал Лысенко.

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Он отметил, что в основном боевики осуществляют провокационные обстрелы украинских военных с использованием стрелкового оружия, гранатометов и минометов. При этом, по словам Лысенко, наиболее неспокойная ситуация наблюдается на Донецком, Артемовском и Иловайском направлениях.

«Наибольшую активность боевики проявляли недалеко от города Авдеевка. Вчера наши позиции в районе этого населенного пункта были обстреляны 10 раз. Сегодня после полуночи - три раза, в том числе в четвертом часу утра зафиксирован один обстрел вражеской артиллерией», - уточнил Лысенко.

В то же время, он подчеркнул, что основные усилия враг сосредотачивает на восстановлении боеспособности своих подразделений, перегруппировке сил и средств, а также совершенствовании системы снабжения оружия и боеприпасов.

Как сообщал УНИАН, с 00.00 15 февраля, согласно Минским договоренностям от 12 февраля, на Донбассе объявлено перемирие и режим прекращения огня.