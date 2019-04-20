Бойцы ООС на Донбассе в ответ на вражеские обстрелы уничтожили трех оккупантов

Боевики 10 раз обстреляли украинские позиции.

За прошедшие сутки, 19 апреля, боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения – минометы калибров 120 и 82 мм.

Враг также обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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Обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Павлополь, Водяное, Пищевик, Лебединское, Верхньоторецкое, Авдеевка, Опытное, Новоселовка Вторая, Золотое-4, Майорск.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. По данным разведки, 19 апреля трое оккупантов были уничтожены, один захватчик – ранен", - говорится в сообщении.

В течение текущих суток боевики дважды обстреляли украинские позиции вблизи Павлополя и Авдеевки. Без потерь.

Как сообщал УНИАН, представители Российской Федерации отказались поддержать инициативу Украины относительно объявления режима прекращения огня на Донбассе по случаю Пасхальных праздников.