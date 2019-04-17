Журналист узнал, как в "ДНР" будут раздавать российские паспорта

Российские паспорта в "ДНР" будут выдавать по списку, узнал журналист.

Российский журналист Дмитрий Стешин сообщил, что на оккупированной территории Донецкой области людям вместо паспортов "ДНР" постепенно будут раздавать российские.

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Об этом журналист написал в статье для "Комсомольской правды", ссылаясь на слова сотрудника "паспортного стола" одного из районов оккупированного Донецка.

"Составляют списки по подразделениям "народной милиции". Сначала получат "военные", потом "госслужащие", потом все остальные, имеющие "республиканские паспорта", — отметил источник.

Замена "документов" должна произойти уже летом, узнал журналист.

Ранее российские издания "Коммерсант" и РБК со ссылкой на собственные источники сообщили, что после второго тура президентских выборов в Украине Путин может подписать указ, наделяющий жителей так называемых "ДНР" и "ЛНР" правом на получение российского гражданства в упрощенном порядке.