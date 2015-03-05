Frankfurter Allgemeine: Так русские воюют в Украине

В своей статье «Так русские воюют в Украине», опубликованной на сайте немецкой газеты Frankfurter Allgemeine, Оливер Кюн пишет о том, что с начала войны в Восточной Украине есть свидетельства того, что российские солдаты воюют и поддерживают пророссийских сепаратистов в Донецке и Луганске. Эти отчеты снова и снова опровергает правительство РФ. И когда были очевидные доказательства, например, захваченные российские солдаты, то Россия заявляла, что они были в отпуске, и воевали в Украине в свое свободное время, или заблудились.

Этим пропагандистским историям удивительно открыто противоречит русский солдат в интервью независимой российской «Новой газете». Его подразделение отнюдь не было в отпуске в Украине, говорит Доржи Батомункуев.

Талантливый танкист

Согласно отчету, Батомункуев – 20-летний бурят из Могойтуя, города с населением около 10 000 жителей на Дальнем Востоке, недалеко от китайской границы. В ноябре 2013 года он был призван в армию и оказался талантливым танкистом. Вот почему в июне 2014 года он подписался еще на три года службы в армии. В октябре собрали всех официально служащих из батальонов его бригады, чтобы сформировать новое подразделение. По словам Батомункуева, все знали, зачем его создали и куда их отправят - в Украину.

Интервью у танкиста журналист Елена Новак брала в больнице в Донецке, где находился Батомункуев, потому что, по его словам, был тяжело ранен в боях за Дебальцево. Он рассказал журналистке о том, как его танк - Т-72Б с приборами ночного видения и управляемыми ракетами - был подбит и загорелся. Только со второй попытки люк поднялся, и он смог покинуть горящий танк. Затем он снял с головы горящий шлем. При этом кожа на его руках слезла. Чтобы погасить пламя, он катался по снегу, но только подоспевшие товарищи смогли сделать это с помощью огнетушителя. Они оказали ему первую помощь, дали обезболивающие и увезли.

Все это, как говорят, произошло 19 февраля, во время буддистского Нового Года. Поэтому, как буддист, он подумал, что год начался плохо, говорит Батомункуев.

Выход был возможен

На фото, которое опубликовала «Новая газета», Батомункуев в больнице. Его лицо изуродовано огнем, руки перевязаны. Во время беседы, сообщает журналист Елена Новак, из его ран постоянно текла кровь.

История участия Доржи Батомункуева начинается в Улан-Удэ, где его подразделение посадили в поезд. По его словам, уже тогда солдатам пришлось закрасить все опознавательные знаки на транспортных средствах. Десять дней длилась поездка в Ростов, куда подразделение прибыло в ноябре. Батомункуев сообщил, что было много поездов с военными, которые ушли на запад. Три месяца солдат обучали. «Хорошая подготовка», как говорит молодой танкист.

У солдат уже была надежда на поездку домой, когда в феврале была объявлена самая высокая степень боеготовности. Солдаты приготовились отдать свои удостоверения личности и телефоны, и ночью пересекли границу, сказал Батомункуев. Все знали, что они были в Украине, но «ничего не поделаешь».

Однако, не все солдаты из его подразделения хотели участвовать в войне в Восточной Украине. Был, по крайней мере, один товарищ, который вернулся домой. Что с ним произошло потом, Батомункуев не знает.

В его подразделении был 31 танк, говорит он. К тому же, несколько бронетранспортеров и грузовиков с боеприпасами. В целом, подразделение состояло из 300 солдат. Первая остановка была в Донецке, затем они уехали в направлении Дебальцево. Их задачей было уничтожить всех вражеских бойцов.

«Путин – умный парень»

О сепаратистах из «Донецкой Народной Республики» Батомункуев невысокого мнения. Они медлили с наступлением и хотели все время защищаться. Кроме того, говорит Батомункуев, они полностью дезорганизованы. Нет четкой структуры командования, каждый делает, что хочет. Поэтому, не было также никакой координации с этими бойцами.

Он не гордится тем, что убивал людей, говорит Доржи Батомункуев. Однако, он утешает себя тем, что все это было сделано ради мира, потому что «мы боремся за свои права». Он поехал в Украину не из чувства долга, а из-за своего чувства справедливости.

Во время разговора Батомункуев не казался несчастным из-за своей судьбы. Он не имеет ничего против президента России Владимира Путина, который отрицает, что российские войска воюют в Украине. Он «умный парень», говорит он. Речь идет только о том, чтобы защитить Россию от последствий возможных связей Украины с Западом. Потому что нельзя допустить, чтобы ракеты были размещены на границе с Россией.

Свои перспективы Доржи Батомункуев оценивает трезво. «С меня довольно войны. Я хорошо служил, воевал за Донецкую Народную Республику. Теперь я должен жить мирной жизнью. Учиться, работать. Мое тело восстанавливается, борется за выживание».