Военные показали, как уничтожают надоедливые позиции боевиков на Донбассе (видео)

На фронте не дают укрепляться врагу.

Село Орловка под Авдеевкой обстреляли из артиллерии - здесь рядом с домами упало 7 снарядов. И хотя никто не пострадал, глубина ям поразила даже местных. Размер наибольшей из них - два на четыре метра.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Людей спасла непогода. Из-за дождя на огородах, где разорвались снаряды, никого не было.

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В целом, по данным штаба Операции объединенных сил, за последние сутки на восточном фронте от ранений пострадал один боец. Боевики лупят и на Луганщине и на Донбассе, а военные вооруженных сил дают им отпор.

Бойцы батальона "Донбасс - Украина" понимают, что их позиции враг пристрелял, и поэтому даже свежая зелень не спрячет от назойливых обстрелов. Но врага видно и можно отвечать на его обстрелы.

"Работают по нам - работаем мы", - говорят военные.

Едва ли не в каждой сводке штаба Операции объединенных сил можно прочитать "ни один обстрел не остался без должного ответа". ТСН показала, как это выглядит. Например, пулеметную позицию боевиков уничтожила одна противотанковая ракета.

"Это было уничтожение неприятельской позиции, которая долгое время нас беспокоила", - делятся бойцы.

И такая позиция не одна.

"Противник не должен укрепляться, ни во время перемирия, ни во время активных боевых действий", - говорят военные.