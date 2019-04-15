"Птичка" сбросила снаряд: офицер ВСУ показал видео ликвидации двух оккупантов

В результате сброса взрывчатки двое оккупантов погибли, еще один получил ранения.

В сети появилось видео ликвидации двух оккупантов в районе ООС.

Видео выложил на своей странице в Facebook украинский офицер Анатолий Штефан (Штирлиц).

«Даже птицы возвращаются из теплых краев на стороне добра и воинов ОС. В результате адекватного ответа на применение противником боевых дронов, подразделением "птиц", которое возвращалось из теплых краев, было принято решение о поздравление плюшкой оккупантов. В результате приветствия двое оккупантов присоединились к #200_бригаде, еще один зализывает ранения», - написал он.

Как сообщал УНИАН, украинские военнослужащие в воскресенье, 14 апреля, ликвидировали четырех оккупантов, еще трое были ранены.