"Птичка" сбросила снаряд: офицер ВСУ показал видео ликвидации двух оккупантов
11:10, 15 апреля 2019Война
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В результате сброса взрывчатки двое оккупантов погибли, еще один получил ранения.
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В сети появилось видео ликвидации двух оккупантов в районе ООС.
Видео выложил на своей странице в Facebook украинский офицер Анатолий Штефан (Штирлиц).
«Даже птицы возвращаются из теплых краев на стороне добра и воинов ОС. В результате адекватного ответа на применение противником боевых дронов, подразделением "птиц", которое возвращалось из теплых краев, было принято решение о поздравление плюшкой оккупантов. В результате приветствия двое оккупантов присоединились к #200_бригаде, еще один зализывает ранения», - написал он.
Как сообщал УНИАН, украинские военнослужащие в воскресенье, 14 апреля, ликвидировали четырех оккупантов, еще трое были ранены.
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