Военные готовятся ко второму этапу передислокации артсистем
Силы антитеррористической операции на востоке Украины готовятся ко второму этапу передислокации артиллерийских систем на определенное минскими соглашениями расстояние.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении пресс-офицера штаба АТО Анатолия Стельмаха в Facebook.
"Украинские воины продолжают укреплять линию обороны и готовятся ко второму этапу передислокации артиллерийских систем на определенные во время международных договоренностей расстояния", - сообщил Стельмах.
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Как сообщал УНИАН, 26 февраля Украина начала отвод 100-миллиметровых пушек от линии разграничения.
Подписанным 12 февраля в Минске комплексом мероприятий, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей относительно урегулирования ситуации на Донбассе, предусмотрено «отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния с целью создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных комплексов «Точка» («Точка-У»):
- Для украинских войск: от фактической линии соприкосновения;
- Для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения по Минскиму меморандуму от 19 сентября 2014 г.