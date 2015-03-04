Военные готовятся ко второму этапу передислокации артсистем

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении пресс-офицера штаба АТО Анатолия Стельмаха в Facebook.

"Украинские воины продолжают укреплять линию обороны и готовятся ко второму этапу передислокации артиллерийских систем на определенные во время международных договоренностей расстояния", - сообщил Стельмах.

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Как сообщал УНИАН, 26 февраля Украина начала отвод 100-миллиметровых пушек от линии разграничения.

Подписанным 12 февраля в Минске комплексом мероприятий, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей относительно урегулирования ситуации на Донбассе, предусмотрено «отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния с целью создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных комплексов «Точка» («Точка-У»):

- Для украинских войск: от фактической линии соприкосновения;

- Для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения по Минскиму меморандуму от 19 сентября 2014 г.