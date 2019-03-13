В ТКГ по Донбассу обсуждаются списки для обмена пленными - Сайдик

Помимо вопросов, связанных с обменом удерживаемыми лицами, гуманитарная рабочая группа сегодня обсудила необходимые условия улучшения линии соприкосновения.

В Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обсуждаются списки для обмена пленными.

Об этом сообщил журналистам по итогам прошедшего в Минске заседания спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, передает БЕЛТА.

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"Списки обсуждаются. Уточняется положение тех лиц, которые находятся в списках. Это очень детальная работа, она идет. Это делается послом Тони Фришем", - сказал Сайдик.

Помимо вопросов, связанных с обменом удерживаемыми лицами, гуманитарная рабочая группа сегодня обсудила необходимые условия улучшения линии соприкосновения.

Отвечая на вопрос о ситуации с реконструкцией КПП "Станица Луганская" на линии раазграничения, дипломат отметил: "Я очень недоволен положением дел по этому вопросу. К сожалению, до сих пор нам не удалось улучшить условия перехода, в частности, людей в возрасте, для которых это очень сложно".

Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявляет, что украинская сторона готова передать России 25 россиян и помиловать 72 сепаратистов в обмен на удерживаемых на Донбассе 19 гражданских и военнослужащих.