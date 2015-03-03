Волонтеры ускоряют сбор средств на тепловизоры, пока они не подорожали

Об этом сообщается на странице группы "Вернись живым" в Facebook.

По словам волонтеров, последующие партии будут уже на 200-300 долларов дороже.

"Я предлагаю их выкупить и распределить по АТО. С учетом направлений потенциальных атак «донецких бурятов». Кому-то из наших подоечных достанется юбилейный – трехсотый тепловизор", - написал координатор движения Виталий Дейнега.

Читайте такжеВолонтеры срочно собирают деньги на тепловизор для Героя Украины Игоря ГерасименкоПо его словам, "50й пульсар" оборудован 30-герцовой матрицей, что позволяет применять его на транспорте. Он "видит" на 1400 метров, легок, удобен, крайне прост в эксплуатации.

"Он применялся в большинстве горячих точек АТО. За время обороны донецкого аэропорта там побывало 25 тепловизоров только от нашей группы. По словам ребят, во многом аэропорт держался на них. 6-7 устройств в новом терминале, позволяли постоянно контролировать его периметр и вызывать арту на непрошенных гостей, задолго до их подхода к зданию. В Славянске было до десяти тепловизоров. Саур Могилу прошел как минимум десяток. В Дебальцево было не менее сорока", - сообщил Дейнега.