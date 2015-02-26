В Харьковском гарнизоне проходят военные учения Нацгвардии

Все без исключения группы проходят подготовку к несению службы на блокпостах в зоне проведения антитеррористической операции, отрабатывают слаженность действий в составе отделений с боевой стрельбой из штатного оружия и средств усиления, сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Читайте такжеВ университете Воздушных сил впервые со времен Второй мировой состоялся досрочный выпуск офицеров (фото)В процессе занятий командиры совершенствуют навыки в управлении огнем подразделения, а подчиненный личный состав приобретает практику в решении огневых задач и действий в обстановке приближенной к боевой.

«Такие разноплановые и интенсивные прикладные комплексы дают возможность за короткое время охватить теоретический материал большого объема и отработать на практике все полученные знания, и именно такой подход является наиболее результативным в обучении военнослужащих», - подчеркнул руководитель учений подполковник Михаил Якобчук.