Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали несколько колонн военной техники боевиков

Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ за 24 февраля, сообщает Гордон.

На окраине Макеевки наблюдатели видели колонну из 16 армейских грузовиков без опознавательных знаков, которые буксировали 122-мм гаубицы в направлении центра города.

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Между Амвросиевкой и Иловайском на трассе Т-0507 ОБСЕ зафиксировала один стоящий танк Т-64 и колонну из 10 грузовиков без опознавательных знаков, которые буксировали 152-мм гаубицы в южном направлении.

На той же трассе немного ближе к Донецку наблюдатели зафиксировали еще четыре стоящих танка Т-64.