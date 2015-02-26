Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали несколько колонн военной техники боевиков
03:13, 26 февраля 2015Война
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В течение 24 февраля наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали несколько колонн армейской техники на подконтрольных боевикам "ДНР "территориях.
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали несколько колонн военной техники боевиков / REUTERS
Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ за 24 февраля, сообщает Гордон.
На окраине Макеевки наблюдатели видели колонну из 16 армейских грузовиков без опознавательных знаков, которые буксировали 122-мм гаубицы в направлении центра города.
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Между Амвросиевкой и Иловайском на трассе Т-0507 ОБСЕ зафиксировала один стоящий танк Т-64 и колонну из 10 грузовиков без опознавательных знаков, которые буксировали 152-мм гаубицы в южном направлении.
На той же трассе немного ближе к Донецку наблюдатели зафиксировали еще четыре стоящих танка Т-64.
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