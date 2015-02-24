Боевики используют режим прекращения огня для усиления своих позиций - штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"Со стороны российских наемников постоянно раздаются заверения о готовности отвода тяжелого вооружения на определенное в Минских договоренностях расстояние, но информация, которая поступает из разных источников, свидетельствует, что это только пустые слова. Напротив, террористические группировки, пользуясь режимом прекращения огня, проводят усиление своих отрядов, накапливают боеприпасы. Среди мирного населения как на оккупированной территории, так и в районах, подконтрольных украинским властям, распространяются слухи, что бандформирования готовятся к масштабному наступлению", - отмечают в штабе.

Читайте такжеРоссийская армия и боевики уничтожили около 5,5 тысяч домов на Донетчине

Также отмечается, что не прекращается вражеская воздушная разведка вдоль полосы разграничения. "За последние сутки зафиксировано несколько пролетов беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным штаба АТО, «после недавних интенсивных обстрелов мирных населенных пунктов, которые расположены в районе полосы боевого противостояния, получили значительные повреждения различные коммуникации. Ремонтные бригады ежедневно работают в районах разрушений, возобновляя работу линий электропередач, водопроводов и газопроводов, но повреждений очень много и для полноценного обеспечения населения энергоносителями нужны время и дополнительные ресурсы".

Также отмечается, что боевики пытаются провоцировать украинских военнослужащих на открытие огня.

Читайте такжеГлава МИДа и генсек ООН обсудили миротворческую миссию на Донбассе

Так, сообщая о ситуации на Луганском направлении, штаб АТО отмечает, что, "постоянно беспокоя украинских силовиков, бандиты пытаются спровоцировать наших бойцов на ответный огонь, а затем обвинить украинскую сторону в несоблюдении огневой тишины. Но военнослужащие Вооруженных сил Украины хорошо понимают коварство адептов «русского мира» и на провокации не поддаются, строго соблюдая приказ о прекращении огня".

В этой связи отмечается, что на Луганском направлении ситуация остается сложной и непредсказуемой. "За последние 24 часа террористы дважды нарушили режим прекращения огня. Они осуществили обстрелы позиций Вооруженных сил Украины из стрелкового оружия и автоматических гранатометов в направлении Бахмутской трассы и Станицы Луганской", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что ночью боевики атаковали позиции сил АТО вблизи Широкино.