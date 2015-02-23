В Крымское начинают возвращаться мирные жители

Об этом сообщает пресс-служба главы Луганской ОГА Геннадия Москаля.

По его словам, сейчас Крымское является одним из наиболее пострадавших в результате боевых действий сел на контролируемой Украиной территории Луганской области. Здесь обстрелами повреждены несколько сотен домов, некоторые из которых разрушены полностью, перебита вся инфраструктура.

Добраться в село на обычном транспорте невозможно - автотрасса Бахмутка простреливается боевиками, а со стороны Светличного грунтовая дорога разбита тяжелой техникой. Людей доставляют до дома военнослужащие на армейских вездеходах.

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«Поскольку село фактически заблокировано, возить сюда товар невозможно, поэтому торговые точки за исключением одного магазина закрыты. Крестьянам помогают военные, однако доставлять продукты сюда все равно необходимо. Сейчас этим занимается облгосадминистрация. В Крымском остается более трехсот жителей, которых необходимо обеспечить всем необходимым для нормальной жизни», - сказал Москаль.