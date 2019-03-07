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Под Харьковом на коленях простились с 20-летним военным (видео)

10:54, 07 марта 2019
Война
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5 лет продолжались поиски бойца / Скриншот

Тогда его тело не смогли идентифицировать, говорится в сюжете ТСН. Почти пять лет Руслана считали пропавшим без вести, родители искали его и трижды сдавали ДНК, чтобы найти совпадения в базе данных.

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После последнего исследования Руслана удалось идентифицировать. Все это время он был похоронен как безымянный боец на военном кладбище под Запорожьем.

Теперь его перезахоронили в родном Чугуево. С защитником собратья прощались на коленях.

"Это был первый и последний серьезный бой, где он погиб. Пять лет проходили поиски его родителями. Несмотря на возраст, 20 лет, он был мужественным человеком, до последнего вел бой", - рассказал побратим Федор Шевченко.

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Теги: #смерть#Иловайский котел