Под Харьковом на коленях простились с 20-летним военным (видео)

Парень погиб под Иловайском пять лет назад.

На Харьковщине простились с бойцом 92-ой бригады Русланом Дейнеком, погибшим в Иловайском котле в 2014 году.

Тогда его тело не смогли идентифицировать, говорится в сюжете ТСН. Почти пять лет Руслана считали пропавшим без вести, родители искали его и трижды сдавали ДНК, чтобы найти совпадения в базе данных.

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После последнего исследования Руслана удалось идентифицировать. Все это время он был похоронен как безымянный боец на военном кладбище под Запорожьем.

Теперь его перезахоронили в родном Чугуево. С защитником собратья прощались на коленях.

"Это был первый и последний серьезный бой, где он погиб. Пять лет проходили поиски его родителями. Несмотря на возраст, 20 лет, он был мужественным человеком, до последнего вел бой", - рассказал побратим Федор Шевченко.