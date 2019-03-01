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С начала текущих суток в районе проведения ООС получил ранение один украинский военнослужащий

21:20, 01 марта 2019
Война
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Как сообщается в сводке ООС в социальной сети Facebook, сегодня оккупанты трижды обстреляли позиции украинских войск, дважды применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид» боевики открывали огонь в районе населенного пункта Пески из минометов калибра 82 мм. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич» террористы дважды обстреляли позиции украинских бойцов - из минометов 120-го калибра неподалёку от поселка Новолуганское; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе населенного пункта Шумы.

«Подразделения, которые были обстреляны, дали противнику адекватный ответ. В частности, над одной из наших позиций военнослужащие Объединенных сил из стрелкового оружия сбили вражеский беспилотный летательный аппарат, осуществлявший корректировку огня артиллерии», - говорится в сводке.

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Теги: #война на Донбассе