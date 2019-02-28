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В Донецке "на подвал" попал экс-"регионал" - любитель "русского мира"

14:58, 28 февраля 2019
Война
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Николай Загоруйко в последнее время работал в "ДНР" / пресс-служба

Об этом сообщил в Facebook журналист Денис Казанский.

Facebook журналист Денис Казанский

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"Из Донецка сообщают, что там вчера уехал "на подвал" Николай Загоруйко. Бывший руководитель фракции Партии регионов в Донецком областном совете. В 2014 году Николай Николаевич перешел на сторону боевиков и в последнее время работал в "ДНР" "директором департамента стратегического анализа и планирования совета министров ДНР". Служил русскому миру верой и правдой, гневно изобличал украинскую военщину и фашизм. Но что-то пошло не так, и Загоруйко объявили врагом и агентом СБУ", - сообщил Казанский.

Как сообщал УНИАН, озвучен новый план Путина по оккупации Украины.

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Теги: #Донецк#ДНР