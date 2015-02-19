Наблюдатели ОБСЕ не попали в Дебальцево, поскольку боевики не предоставили им гарантии безопасности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил представитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив.

“Что касается Дебальцево, мы не смогли туда попасть вчера. Мы получили письменный ответ от ополченцев, что они не могут нам предоставить безопасность. А это фактически означает, что нам не дали туда доступа. Мы гражданские люди, мы не можем посылать наших людей в те места, где опасно”, - сказал Боцюркив.

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Также он добавил, что в связи с отсутствием в Дебальцево миссии ОБСЕ она не может дать оценку событиям в городе.

“Мы сообщаем только то, что видим своими глазами”, - сказал Боцюркив.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля президент Украины Петр Порошенко сообщил, что российская сторона ставила украинским военнослужащим в Дебальцево условия сдаться в плен и передать им всю военную технику.

Также президент заявил, что приказал вывести украинские силовые подразделения из Дебальцево.

По предварительным данным, во время выхода из Дебальцево погибли 6 бойцов, еще 100 получили ранения.

По подсчетам экспертов, к моменту выхода украинских войск из Дебальцево боевиками было выпущено столько боеприпасов, что в пересчете на каждого украинского солдата в среднем получится по 580 килограммов.

Также сообщалось, что более 90% личного состава украинских войск вышли из Дебальцево.