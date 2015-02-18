Беспилотник снял с высоты птичьего полета разрушенные села под Дебальцево (видео)

Активисты украинской аероразведки "Армия SOS" в течение пяти дней - с 11 по 15 февраля - снимали с помощью беспилотника указаны населенные пункты, пишет ТСН.

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Именно здесь в последнее время шли ожесточенные бои между украинскими силовиками и пророссийскими боевиками.

На видео видны масштабы разрушений мирных населенных пунктов под Дебальцево - повреждены и разрушены жилые дома, разгромленую военную технику и выжженную землю.