Беспилотник снял с высоты птичьего полета разрушенные села под Дебальцево (видео)
16:01, 18 февраля 2015Война
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В сети опубликовали видео Логвинового и Углегорска под Дебальцевом после нескольких дней боевых действий - снаряды разрушили жилые дома, а на улицах стоит уничтожена техника.
Активисты украинской аероразведки "Армия SOS" в течение пяти дней - с 11 по 15 февраля - снимали с помощью беспилотника указаны населенные пункты, пишет ТСН.
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Именно здесь в последнее время шли ожесточенные бои между украинскими силовиками и пророссийскими боевиками.
На видео видны масштабы разрушений мирных населенных пунктов под Дебальцево - повреждены и разрушены жилые дома, разгромленую военную технику и выжженную землю.
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