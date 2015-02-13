В течение минувших суток в зоне АТО зафиксировано рекордное количество полетов беспилотников

14:04, 13 февраля 2015
Война
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Российско-террористические войска активизировали воздушную разведку в зоне проведения антитеррористической операции.

фото пресс-службы Минобороны

Об этом на традиционном брифинге в пятницу сообщил спикер АТО Андрей Лысенко, передает Украинская правда.

По его словам, за минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано рекордное количество полетов беспилотников - 22.

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