В течение минувших суток в зоне АТО зафиксировано рекордное количество полетов беспилотников

Об этом на традиционном брифинге в пятницу сообщил спикер АТО Андрей Лысенко, передает Украинская правда.

По его словам, за минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано рекордное количество полетов беспилотников - 22.

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