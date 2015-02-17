Тымчук: В районе Углегорска сформирована тактическая группа из боевиков "Беса"

В районе Горловки фактически закончилось сосредоточение батальонной тактической группы российско-террористических войск, укомплектованной военнослужащими двух бригад ВС РФ (постоянное место дислокации – Южный военный округ РФ).

Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"В состава данной БТГ до 350 чел., 15 танков (2 из них небоеготовы, нуждаются в ремонте), порядка 35 ББМ, несколько (не менее 6-ти) зенитных установок ЗУ-23-2, два десятка специальных автомашин. Поддержку данной БТГ осуществляет артиллерийское подразделение (6 САУ 2С3 «Акация», одна небоеготова)", - говорится в сообщении.

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В районе Углегорска развёрнута еще одна тактическая группа, укомплектованная местными боевиками (в основном из состава бандформирования «Восток» и бывшего формирования т.н.«Народного ополчения Донбасса» в Горловке Игоря "Беса" Безлера). Всего в составе группы – до 150 чел., 6 танков, до 10 ББМ, 2 бронированных тягача БТС-4, 6 армейских грузовиков, 3 джипа и 3 автобуса. Группа во время марша из Горловки потеряла 1 БТР-80 и 1 МТ-ЛБ из-за технических неисправностей.

"В район Вергулевки перекинута ротная тактическая группа российско-террористических войск, укомплектованная российскими наемниками неславянской внешности", - отмечает Тымчук.

Группа носит ярко выраженный ударный характер: как минимум 15 танков, до 10 крытых армейских грузовиков, шесть 120-мм миномётов, 2 БМП-2 и 1 командно-штабная машина на базе БТР-80.