Боевики продолжают перегруппировку сил, к Дебальцево прибыла ротная тактическая группа
Боевики на Донбассе осуществляют перегруппировку сил, к флангу Дебальцевского плацдарма прибыла ротная тактическая группа российских войск и боевиков.
Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в Facebook.
"Продолжается перегруппировка батальонной тактической группы (БТГ) российско-террористических войск, сосредоточенной на направлении Павлополь – Талаковка", - сообщил он.
После неудачных действий авангарда данной БТГ в качестве прикрытия (попытка с боем оттеснить украинские подразделения в районе Павлополя с целью занятия выгодного рубежа), район развёртывания отнесён несколько назад, вглубь позиций боевиков.
Кроме того, по словам эксперта, к флангу Дебальцевского плацдарма (район н.п.Ирмино) "прибыла ротная тактическая группа (РТГ) российско-террористических войск".
Читайте такжеБоевики понесли потери в бою у донецкого аэропорта, взяты в плен два "кадыровца" – ИС"В составе данной РТГ - 15 боевых бронированных машин и 3 танка. Данная РТГ - передовое подразделение БТГ противника, которая перекидывается через Краснодон-Луганск и сосредотачивается за н.п. Стаханов. РТГ укомплектована российскими военнослужащими из состава частей и соединений Южного военного округа РФ", - отметил Тымчук.