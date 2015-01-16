Боевики продолжают перегруппировку сил, к Дебальцево прибыла ротная тактическая группа

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в Facebook.

"Продолжается перегруппировка батальонной тактической группы (БТГ) российско-террористических войск, сосредоточенной на направлении Павлополь – Талаковка", - сообщил он.

После неудачных действий авангарда данной БТГ в качестве прикрытия (попытка с боем оттеснить украинские подразделения в районе Павлополя с целью занятия выгодного рубежа), район развёртывания отнесён несколько назад, вглубь позиций боевиков.

Кроме того, по словам эксперта, к флангу Дебальцевского плацдарма (район н.п.Ирмино) "прибыла ротная тактическая группа (РТГ) российско-террористических войск".

Читайте такжеБоевики понесли потери в бою у донецкого аэропорта, взяты в плен два "кадыровца" – ИС"В составе данной РТГ - 15 боевых бронированных машин и 3 танка. Данная РТГ - передовое подразделение БТГ противника, которая перекидывается через Краснодон-Луганск и сосредотачивается за н.п. Стаханов. РТГ укомплектована российскими военнослужащими из состава частей и соединений Южного военного округа РФ", - отметил Тымчук.