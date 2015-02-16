Аброськин: Боевики из "Градов" обстреляли центр Горловки
02:07, 16 февраля 2015Война
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В Горловке Донецкой области боевики "Градом" из района железнодорожной станции обстреляли центр города.
Боевики из "Градов" обстреляли центр Горловки / facebook.com/backandalive
Об этом со ссылкой на местных жителей сообщил глава облуправления МВД Донетчины Вячеслав Аброськин.
"Также террористы "Градом" из центра города - парк культуры и отдыха им.Горького - обстреливают районы Короленковских ставков и ФТП", - отметил Аброськин.
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По его словам, главная цель боевиков - "скомпрометировать Украину и нарушить договоренности о прекращении огня".
Боевики обстреляли Горловку
Как известно, в штабе АТО заявили, что 15 февраля боевики обстреливали силы АТО более 60 раз, самым горячим местом на востоке Украины в течение суток остается Дебальцевский направление.
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