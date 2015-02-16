Семенченко: "Донбасс" наткнулся на засаду боевиков. Есть 200-е

Об этом на своей странице в Facebook сообщил комбат "Донбасса" Семен Семенченко.

"Рота "Донбасса" несколько часов назад была тупо выведена на засаду террористов. По предварительным данным проводник "перепутал поворот". В результате бой и два 200-х. Трое раненых", - написал он.

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"Ребята несколько дней назад мобилизовались и из резервистов стали военнослужащими", - добавил он.