Чернухино и Троицкое остаются заблокированными

Как сообщили в пресс-службе председателя Луганской областной госадминистрации Геннадия Москаля, Троицкое и Чернухино Попаснянского раойна, несмотря на перемирие, остаются полностью отрезанными от внешнего мира.

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"Сегодня я попытался заехать в Чернухино и Троицкое трассой Артемовск-Дебальцево в Донецкой области - это единственный путь, которым мы пользовались раньше, когда возили туда пенсии, соцвыплаты или гуманитарную помощь. Однако не смог, так как трасса все еще перекрыта в результате боевых действий", - отметил Геннадий Москаль.

Село Логвиново в нескольких километрах от Дебальцево, продолжают удерживать боевики. Российские регулярные войска, захватившие село, оттуда ушли, но пришли так называемые казаки "Всевеликого войска донского" (абсолютное большинство - из Луганской области), которые никого по трассе не пропускают. По словам Геннадия Москаля, эти "казаки" говорят, что никакого перемирия ни с кем не подписывали, поэтому никого в Дебальцево не впустят, а если кто-то попытается проехать, откроют огонь на поражение. Геннадий Москаль уверен, что этот сценарий согласован с россиянами.

Таким образом, Чернухино и Троицкое и дальше полностью заблокированы, мирные жители сидят в подвалах, продукты заканчиваются (подвоз продовольствия невозможен), а эвакуировать их оттуда невозможно, констатировал Геннадий Москаль.