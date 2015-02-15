Боевики вывозят раненых в Донецк и Красный Луч

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети.

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По его информации привезли около 200 человек, основная часть – российские наемники и военнослужащие РФ. "Среди наемников основная часть – завербованные спецслужбами России граждане РФ, не имевшие ранее опыта военной службы", - отметил Дмитрий Тымчук.

Кроме этого он сообщил, что в Донецк прибыл конвой с боевиками, раненными под Новоазовском (смысл такой перевозки не понятен, поскольку эвакуация в РФ из Новоазовска, как это происходило ранее, удобнее и безопаснее).

Также, по данным Дмитрия Тымчука, в Алчевске "комендатура" боевиков начала "рекламную кампанию по привлечению юношей на службу по контракту".