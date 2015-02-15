Боевики незадолго до полночи открыли огонь в сторону России - пресс-центр АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

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"Террористы открыли огонь в сторону РФ!

Местные жители сообщают, что боевики из района населенного пункта Безименне открыли огонь с РСЗО БМ-21 «Град» в направлении Самсоново, что вблизи Новоазовска.

Сейчас оба населенных пункта находятся под контролем незаконно вооруженных формирований", - сказано в сообщении.

Пресс-центр АТО подчеркивает, что это очередная провокация со стороны террористов, чтобы обвинить в обстрелах силы АТО и украинские артиллеристы открывают огонь только в ответ и если это не будет угрожать мирному населению.

Ранее УНИАН сообщал, что в штаб сектора "М" поступила информация о готовящейся провокации - террористы хотят из села Безымянное обстрелять территорию Российской Федерации.