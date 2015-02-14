Вчера на Донбассе из-за обстрелов боевиков погибли 14 мирных жителей

Вчера в результате обстрелов боевиками населенных пунктов на Донбассе погибли 14 мирных жителей.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

«Вчерашний день также в очередной раз показал, что враг наносит огневые удары по поселкам, несмотря на гражданское население. Вчера от «Градов» преступников погибли шесть человек в поселке Счастье, пять человек в поселке Горняк, трое в Артемовске. Эти люди не брали в руки оружие. Их убили на своей, родной земле те, кто называют себя «защитниками Донбасса», - говорится в сообщении.

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