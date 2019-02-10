В очереди на блокпосту боевиков умер пожилой мужчина - СЦКК

Украинская сторона СЦКК в очередной раз фиксирует, как вооруженные формирования РФ и их наемники продолжают держать людей в очередях на блокпостах вдоль линии столкновения, что угрожает жизни и здоровью гражданского населения.

В Марьинском районе Донецкой области, на блокпосту в селе Кременец, которое временно оккупировано российско-террористическими вооруженными формированиями, в ожидании перехода умер пожилой мужчина.

Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) в Facebook.

"Украинская сторона СЦКК в очередной раз фиксирует, как вооруженные формирования РФ и их наемники продолжают держать людей в очередях на блокпостах вдоль линии столкновения, что угрожает жизни и здоровью гражданского населения", - говорится в сообщении.

По информации СММ ОБСЕ, полученной от врача, 7 февраля он пытался провести реанимационные мероприятия для мужчины в возрасте 70 или более лет на блокпосту на автодороге H15 недалеко от комбината "Каргилл" в населенном пункте Кременец (к юго-западу от Донецка), который пытался попасть на подконтрольную властям Украины территорию.

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"В Донецке сотрудники морга рассказали международным наблюдателям, что 7 февраля к ним доставили тело умершего пожилого мужчины и добавили, что смерть наступила по естественным причинам", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК заявляет, что искусственное создание длинных очередей, неорганизованность и нервная обстановка в работе блокпостов в холодное время года со стороны российско-оккупационных войск в очередной раз подвергает опасности мирное население, притом, что среди тех, кто ожидает перехода, преимущественно пожилые люди, следующие, как правило, за пенсиями и социальными выплатами.

"Украинская сторона СЦКК в очередной раз предостерегает оккупационную администрацию и вооруженные формирования РФ от пренебрежения нормами международного гуманитарного права по обеспечению благоприятных условий для здоровья и жизни гражданского населения", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, ранее украинская сторона СЦКК сообщила, что вооруженные формирования Российской Федерации нагло продолжают минировать территории вблизи линии разграничения сторон, подвергая опасности мирных граждан Донбасса.