СЦКК: боевики нагло продолжают создавать минную опасность вблизи линии разграничения на Донбассе

СММ ОБСЕ впервые зафиксировала предупредительный знак о минной опасности с надписью на русском языке, который был установлен ориентировочно в двух метрах от дороги.

Вооруженные формирования Российской Федерации нагло продолжают минировать территории вблизи линии разграничения сторон, подвергая опасности мирных граждан Донбасса.

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Об этом сообщает Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) на странице операции Объединенных сил в Facebook.

По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованном 26 января, примерно в трех километрах к северу от поселка Лысое (юго-восточнее Луганска) команда наблюдателей впервые зафиксировала предупредительный знак о минной опасности с надписью на русском языке, который был установлен ориентировочно в двух метрах от дороги.

«Воины Вооруженных сил Украины, сотрудники ГСЧС и представители гражданских и военных администраций Донецкой и Луганской областей прилагают много усилий, чтобы вернуть Донбасс к мирной жизни. С этой целью систематически проводятся работы по выявлению, изъятию и уничтожению взрывоопасных предметов, среди которых артиллерийские снаряды, минометные мины, гранаты, на территории вблизи линии разграничения сторон», - говорится в сообщении.

К сожалению, отмечают в СЦКК, мирные инициативы в этом направлении проявляет исключительно украинская сторона, в то время как оккупационная администрация и вооруженные формирования Российской Федерации демонстрируют лишь заинтересованность в дальнейшем обострении конфликта и ухудшении гуманитарной ситуации в Донбассе.

Украинская сторона СЦКК еще раз призывает оккупационную администрацию и вооруженные формирования Российской Федерации не игнорировать интересы гражданского населения по обе стороны линии разграничения, а также проблемы экологической безопасности региона и восстановления гражданской инфраструктуры Донбасса.