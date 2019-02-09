Боевики на Донбассе из гранатометов обстреляли позиции ВСУ возле Павлополя

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

На Донбассе сегодня оккупанты 7 раз обстреляли позиции украинских войск, в том числе дважды с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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Об этом пресс-центр операции Объединенных сил информирует в Facebook. «В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции наших защитников вблизи поселка Пески; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Чермалык; из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Павлополя», - сказано в сводке.

Кроме того, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи села Крымское; станковых противотанковых гранатометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Майское, а также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у поселка Новотошковское.

Также позиции Объединенных сил были обстреляны из минометов калибра 120 мм в районе поселка Пески и из минометов 82-го калибра - вблизи села Крымское.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Обороняющиеся подразделения в ответ подавляли вражеский огонь путем применения дежурных огневых средств. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.