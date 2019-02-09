Оккупанты не пропустили наблюдателей миссии ОБСЕ до Новоазовска

Боевики объяснили международным наблюдателям, что запрет вызван «проведением в этом районе комплекса специальных мероприятий».

Оккупанты не пропустили наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Новоазовск.

Читайте такжеОккупанты попытались ответить на уничтожение их командного пункта на Донбассе - волонтер (видео)

Об этом украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает в Facebook.

В ежедневном отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 8 февраля, сообщается, что на блокпосту на северном въезде в Новоазовск, к востоку от Мариуполя, трое наемников вооруженных формирований РФ в очередной раз (о подобном запрете сообщалось в отчете миссии от 4 января 2019 года) не позволили патрулю СММ проехать в центр города и в восточном направлении к границе с Россией.

Оккупанты объяснили международным наблюдателям, что запрет вызван «проведением в этом районе комплекса специальных мероприятий».

«Препятствование деятельности СММ ОБСЕ свидетельствует о том, что руководству оккупантов есть что скрывать от международных наблюдателей, поэтому они цинично пренебрегают Минскими договоренностями и всячески разжигают дальнейшее обострение вооруженного конфликта на Донбассе», - считает украинская сторона СЦКК.