Артемовск обстреляли кассетными боеприпасами - журналист

«По предварительным данным, обстрел провели кассетными минами, это кассета была. Есть сведения о семи раненых и двух погибших», - сообщил журналист Петр Задорожный Громадському ТВ.

Также сообщается, что в городе поврежден газопровод.

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