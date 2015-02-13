Артемовск обстреляли кассетными боеприпасами - журналист
19:08, 13 февраля 2015Война
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Город Артемовск в Донецкой области обстреляли из «Градов» кассетными минами.
Город Артемовск в Донецкой области обстреляли из «Градов» / facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
«По предварительным данным, обстрел провели кассетными минами, это кассета была. Есть сведения о семи раненых и двух погибших», - сообщил журналист Петр Задорожный Громадському ТВ.
Также сообщается, что в городе поврежден газопровод.
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