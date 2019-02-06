В Азовском море на учениях отразили "атаку врага" (фото, видео)

Пограничники обезвредили так называемое судно-нарушитель, которое осуществляло опасные маневры на большой скорости и пыталось приблизиться к берегу для возможной высадки диверсионной группы.

Морские пограничники из состава операции Объединенных сил провели учения по отражению вражеской атаки в Азовском море.

Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы, учения пограничники отработали во взаимодействии с катерами ВМС Вооруженных сил Украины и другими силами ООС.

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Согласно легенде учений, судно-нарушитель, игнорируя запросы и законные требования корабля Морской охраны и катеров ВМС ВСУ, осуществляло опасные маневры на большой скорости и пыталось приблизиться к берегу для возможной высадки диверсионной группы.

"В ходе проведения учебной операции под руководством командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева, совместными усилиями кораблей Морской охраны, катеров ВМС ВСУ, при поддержке артиллерии с берега и авиации, судно-нарушитель остановлено и заблокировано в определенном районе, высадка диверсионных групп не допущена", - говорится в сообщении.

Командующий ОС отметил высокий уровень подготовки и четкую слаженность работы экипажа корабля Морской охраны "Донбасс".