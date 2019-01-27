В Минобороны рассказали о вчерашних "признаках к обострению" на Донбассе

В результате сегодняшних боевых действий потерь в рядах Объединенных сил нет.

Оккупанты сегодня обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил Украины в районе поселка Новотошковское на Луганщине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны полковник Максим Праута.

Читайте такжеМиссия ОБСЕ зафиксировала концентрацию тяжелого вооружения оккупантов под Луганском

По его словам, с начала суток и по состоянию на 12.00 в районе проведения операции Объединенных сил произошел один обстрел. «Около 10 часов утра враг из автоматических гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия обстрелял наши позиции в районе Новотошковского, что на Луганском направлении. Огонь в течение 20 минут велся со стороны оккупированного Голубовского», - уточнил представитель Минобороны. По его информации, потерь в рядах Объединенных сил в результате обстрела нет.

Праута отметил, что ситуация на линии разграничения полностью контролируется украинскими военными. Он добавил, что обстановка на линии боевого столкновения за прошедшие сутки имела признаки к определенному обострению. То есть, уточнил Праута, кроме того, что возросло количество обстрелов, оккупанты перешли к применению запрещенного Минскими договоренностями вооружения. «За прошедшие сутки, в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал», - сообщил представитель Минобороны.

Как сообщал УНИАН, 26 января оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения ООС, при этом зафиксировано два случая применения вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. По данным разведки, 26 января четверо оккупантов были уничтожены и двое ранены.