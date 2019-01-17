СММ ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе гаубицы и танки боевиков

29 танков наблюдатели миссии заметили возле населенного пункта Белое в Луганской области.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что на временно оккупированных территориях Донбасса обнаружили гаубицы и танки боевиков.

Как сообщается в отчете миссии за период с 19.30 15 января по 19.30 16 января, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ, миссия продолжила осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Минским меморандумом, а также комплексом мероприятий по выполнению Минских соглашений и дополнением к нему по отводу танков с вооружением калибра до 100 мм.

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В частности, 16 января наблюдатели видели 1 зенитный ракетный комплекс (9К35 «Стрела-10») в Донецке и 1 танк (неустановленного типа) возле Софиевки (бывшее Карло-Марксово, 40 км к северо-востоку от Донецка).

Также беспилотный летательный мини-аппарат СММ обнаружил 2 самоходные гаубицы (2С1 «Гвоздика», 122 мм) и 4 буксируемые гаубицы (Д-30 «Лягушка», 122 мм) вблизи населенного пункта Белое (22 км на запад от Луганска).

Кроме того, миссия обнаружила вооружение, размещенное по определенным линиям для его отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения.

В частности, 16 января беспилотный летательный мини-аппарат СММ обнаружил в неподконтрольных правительству Украины районах "29 танков (одиннадцать T-72 и восемнадцать T-64) возле Белого".