РФ пишет новый сценарий войны на Донбассе: оккупированным Донецком управляют двое "менеджеров" Кремля (видео)

Для Донбасса кремлевские кукловоды снова пишут новый сценарий. Предварительные планы Москвы по разрушению Украины с помощью квази-республик потерпели фиаско.

На Донбассе против Украины воюет более 11 тысяч российских военных, заявил командующий Объединенными Силами Сергей Наєв. Это означает, что треть донбасских боевиков – солдаты российской армии. Они уже не прячутся от камер и открыто говорят о своей принадлежности. Беспилотники наблюдателей фиксируют скопление тяжелой техники возле крупных городов на оккупированной территории.

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В новом году Москва меняет свою военную стратегию в отношении украинцев, что выглядит очень опасно, сообщается в сюжете ТСН.

"На самом деле это очень жутко. Я в Украине и одновременно на вражеской территории. Геолокация в телефоне показывает оккупированную Ясиноватую. Наши окопы – позади. Мы с группой разведчиков выдвинулись за нулевой рубеж украинской обороны. Наконец мы добрались сюда. Вполне вероятно, мы первые журналисты на этой позиции. Объект, на который я мечтал попасть - Донецкая фильтровальная станция. Именно с нее американцы предлагают размещение миротворческой миссии на Донбассе. Но сейчас это выглядит маловероятным, потому что Россия, похоже, окончательно решила строить "русский мир" по этой дороге", - отметил корреспондент Андрей Цаплиенко.

10 декабря боевики обвинили украинцев в том, что они обстреляли ремонтную машину коммунальщиков предприятия “Вода Донбасса”. По их версии, по ремонтниках стреляли из станкового гранатомета и пушки БМП. Точка, с которой вели обстрел, по Донецкой фильтровальной станцией – на территории, которую контролируют боевики.

По сугробам под оккупированной Ясиноватой не проедет ни одна бронированная машина. Только самоубийца может решиться на такой тест-драйв, потому что позиции находятся под огневым контролем врага. Высунешь голову – прощаешься с жизнью. Здесь отстреливаются почти вслепую.

Тем временем для Донбасса кремлевские кукловоды снова пишут новый сценарий. Предварительные планы Москвы по разрушению Украины с помощью квази-республик потерпели фиаско. Впрочем, ОРДЛО россиянам уже тяжело нести, и жалко бросить.

На видео, которое передали из Донецка, видно, что улиц оккупированного города, как по команде, исчезли изображения местных боевиков живых и погибших. На их месте – не слишком броские рекламные плакаты. Вместо призывов героически погибнуть за "Новороссию", нейтрально предлагают товары и услуги. Единственное исключение – кафе “Сепар”, где закончил свои дни Александр Захарченко. Из огромных фото главарь сепаратистов подозрительно смотрит на редких прохожих. Ему одиноко - потому что все его окружение Кремль отстранил от реальной власти и финансовых потоков. Вместо них - теперь Александр Ананченко, так называемый премьер "ДНР", и Владимир Пашков, председатель загадочной компании “Внешторгсервис”. Ананченко запрещено фотографировать. Доступ к нему имеет ограниченный круг приближенных. Эти двое и являются настоящим менеджментом квази-республик.

Местных наемников окончательно отодвинули от больших денег. Им позволили зарабатывать только здесь, на линии фронта, чтобы не дать остыть горячей точке, которую Кремль создал на карте Европы.

Напротив украинцев в районе фильтровальной станции стоит печально подразделение “Восток”, который, откровенно говоря, уже не такой как прежде. Элита боевиков превратилась в стайку местных гастарбайтеров. Украинцы даже видят, как они приезжают на войну. "Они приезжают легковыми машинами, как на работу, приехали, сутки подежурили и поехали. Это для них работа, потому что другой, так понимаю, там трудно найти", - сказал украинский боец.

Российские подразделения тут под пули не подставляются, хотя Россия уже не скрывает тот факт, что на Донбассе находится рекордное количество военных, преимущественно офицеров. Один из них - подполковник российской военной разведки Александр Сазонов. Его отправили на оккупированную территорию руководить оперативной группой российских офицеров “Луганск”. По данным украинской контрразведки, российское командование поставило перед группой Сазонова задача по дискредитации украинских военных. И, вероятно, обстрел коммунальщиков является делом рук одной из таких российских групп. К счастью, этому бравому подполковнику больше нравится стрелять шампанским.

Те, кто доставил сюда подполковника, понимают: для Москвы Минские соглашения потеряли смысл. Какой план победит - теперь пока не понятно. И, похоже, российские офицеры на Донбассе перестали прятаться. А, следовательно, оккупированные территории в 2019 на пороге больших перемен.