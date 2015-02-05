В Донецком аэропорту найден живым украинский военнослужащий - штаб АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко, отвечая на вопросы журналистов. В то же время подробностей он не предоставил.

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"Информация о спасенном бойце есть. По поводу поиска других наших бойцов, которые остались под завалами, поиски проводить невозможно. Из-за обстрелов подогнать тяжелую технику и разобрать завалы невозможно", - сказал Лысенко.

Ранее в Генштабе сообщали о 28 "киборгах", пропавших без вести на территории Донецкого аэропорта.