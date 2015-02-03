В Генштабе сообщили о 28 "киборгах", пропавших без вести на территории донецкого аэропорта

Об этом в интервью "каналу 24" сообщил и. о. пресс-секретаря Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Мы держим под огневым контролем донецкий аэродром. На территории аэропорта не прекращаются обстрелы и бои, наши поисково-спасательные подразделения не могут туда добраться. По состоянию на сегодняшний день считаются пропавшими на территории донецкого аэропорта 28 украинских военнослужащих", - сообщил он.

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По словам спикера, информационные потоки переместились из донецкого аэропорта на Дебальцево. Ситуация в районе - менее напряженная и более стабильная.