На Луганщине относительное затишье, люди продолжают бежать из городов и сел на линии фронта - Москаль

Об этом сообщает председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль.

Полной тишины не было, однако в населенных пунктах вдоль Бахмутки, а также Счастье и Попасной, интенсивность обстрелов снизилась. В Счастье последний обстрел из минометов был вчера около 14 часов. Так называемые «казаки» с Веселой Горы целились в район автовокзала и повредили 4 жилых дома. Ранена местная 46-летняя женщина. За вчерашний день в городе наконец восстановили центральное тепло и воду, теплоэлектростанция работает без сбоев.

Читайте такжеБоевики обстреляли центр Попасной из "Градов" - Москаль"В Попасной результате вчерашних обстрелов разбита насосная станция «Луганскводы», повреждены три дома по ул. Ленина", - сообщает Москаль.

"Последний раз город обстреляли сегодня в 7 утра. Реактивные снаряды «Града» взорвались на окраине, не причинив разрушений. Под завалами домов продолжают находить тела мирных жителей, погибших во время предыдущих обстрелов. Вчера обнаружили тела еще двух женщин (58 и 69 лет), которых в результате артиллерийских обстрелов боевиков засыпало в собственных домах на ул. Чапаева и 60-летия Октября еще 2 февраля. В городе ощущается острая нехватка ремонтников коммунальных предприятий для восстановления поврежденных обстрелами систем жизнеобеспечения. Из более 20 тысяч населения (в мирное время) осталось около трех тысяч", - рассказал председатель ОГА.