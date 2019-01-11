Экс-президент Украины оценил вероятность Третьей мировой войны
08:46, 11 января 2019Война
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Кравчук считает маловероятной Третью мировую войну.
Кравчук отметил, что РФ и раньше стягивала войска к границам Украины / фото УНИАН
В последнее время все чаще говорят об угрозе масштабной Третьей мировой войны.
Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью "Фактам" рассказал, что считает такую ситуацию маловероятной.
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"Власти следует прекратить пугать народ. Я слышу это из высоких кабинетов. Недавно читал выступление кого-то из СНБО, что, мол, Третья мировая война неизбежна. Неужели кому-то так хочется воевать?", — возмущенно сказал Кравчук.
Экс-президент отметил, что Россия и раньше стягивала войска к границам Украины, однако ранее об этом не говорили с таким "перепугом"
Ранее Кравчук заявлял, что конфликт на Донбассе завершится после переговоров Украины с Россией.
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