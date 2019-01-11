Экс-президент Украины оценил вероятность Третьей мировой войны

Кравчук считает маловероятной Третью мировую войну.

В последнее время все чаще говорят об угрозе масштабной Третьей мировой войны.

Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью "Фактам" рассказал, что считает такую ситуацию маловероятной.

Читайте такжеРоссия вернет разрушенный Донбасс - экс-президент

"Власти следует прекратить пугать народ. Я слышу это из высоких кабинетов. Недавно читал выступление кого-то из СНБО, что, мол, Третья мировая война неизбежна. Неужели кому-то так хочется воевать?", — возмущенно сказал Кравчук.

Экс-президент отметил, что Россия и раньше стягивала войска к границам Украины, однако ранее об этом не говорили с таким "перепугом"

Ранее Кравчук заявлял, что конфликт на Донбассе завершится после переговоров Украины с Россией.