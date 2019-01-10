Россия вернет разрушенный Донбасс - экс-президент

Кравчук считает, что решить проблему Донбасса можно путем переговоров с Кремлем.

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что оккупированный Донбасс не нужен России.

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Об этом он рассказал в интервью "Фактам". "Разрушенный Донбасс Россия вернет, потому что он ей не нужен. Но вопросы деоккупации Донбасса и Крыма нельзя рассматривать вместе. До тех пор, пока не сядем за стол с Кремлем, ничего не будет. Другие нам будут помогать, способствовать, но решить эту проблему должны мы с Россией. Конечно же, при прессинге Запада", - заявил Кравчук.

Также экс-президент Украины напомнил заявление Путина о том, что с Порошенко он не будет обсуждать никакие вопросы.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что если бы Россия оккупировала всю территорию Украины, то она перестала бы существовать в течение года.