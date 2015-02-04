У штаба АТО нет информации о применении боевиками авиации
13:35, 04 февраля 2015Война
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В штабе проведения антитеррористической операции нет информации о наличии у террористов боевых самолетов.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер АТО Андрей Лысенко заявил сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос журналистов относительно распространенной боевиками информации о наличии у них самолета СУ-25 и его использования против сил АТО.
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“У нас информации о применении боевых самолетов нет”, - сказал Лысенко.
Вместе с тем, Лысенко сообщил, что вчера в Тельмановском районе Донецкой области был зафиксирован полет вражеского разведывательного самолета, который шел на большой высоте.
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